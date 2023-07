Malattia crudele: Federica mamma di due bimbe muore a soli 45 anni

ROVIGO - In poco più di due mesi un male crudele ha spento il suo sorriso dolce ed ha aperto un abisso di dolore in una famiglia felice. Velocissimo, spietato, inspiegabile. Perché Federica Osti aveva solo 45 anni e due figlie di 3 e 7 anni, che adorava con tutto il suo cuore e per le quali si spendeva in tutto e per tutto.

Gioviale e spensierata, viveva la vita con entusiasmo. Anche quando la vita l’ha messa davanti a sfide difficili, dopo la prima figlia, che ha superato guardando avanti con speranza, ottenendo poi la gioia di diventare mamma per la seconda volta. Con le sue bambine aveva un rapporto simbiotico, di amore sconfinato.

BIMBE ADORATE

Un amore che la sua scomparsa non potrà intaccare, ma che rende sicuramente più opprimente il vuoto incolmabile che ha lasciato. Aveva studiato lingue ed aveva fatto vari fari lavori, soprattutto al pubblico, come la commessa e l’addetta al front office, vista anche la sua capacità di entrare in sintonia con gli altri. Viveva a Ca’ Bianca, dove si era trasferita insieme al marito, Matteo Casarin, con il quale ha vissuto una storia d’amore lunga una vita, fin da ragazzini. Poi, ormai dodici anni fa, il matrimonio per affrontare insieme la sfida di costruire una famiglia. Un obiettivo raggiunto pienamente, un mattone dietro l’altro, un passo dietro l’altro. Davanti ad un simile quadro di amore familiare, il fulmine a ciel sereno della malattia. Una malattia che non le ha lasciato scampo, scoperta meno di tre mesi fa ed impossibile da combattere. Un tumore al fegato che ha portato con sé altre complicazioni ed ha reso vano ogni tenace tentativo di contrastarlo.

DOLORE IMMENSO

Si era trovata in ospedale, che ha lasciato solo all’ultimo, per chiudere gli ultimi istanti dalla propria esistenza in quel nido familiare che era il suo mondo felice, circondata e protetta dai suoi affetti. I suoi amici non trovano quasi la forza di parlare di fronte all’enormità del dolore. In tanti ricordano «il suo sorriso bellissimo», la sua passione per le foto, per l’oggettistica, per la natura, descrivendola come «una ragazza attiva, sempre in movimento e piena di interessi», ma soprattutto «innamorata della vita e delle sue bambine». Il funerale sarà celebrato lunedì alle 16 in chiesa a Polesella.