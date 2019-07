Un flagello di grandine e vento devasta l'Alto Polesine

di Roberta Paulon

CASTELGUGLIELMO - Diluvio, grandine, una tromba d'aria. L'alba di sabato mattina ha portato ingenti danni nell'Alto Polesine. Tra i territori più colpiti Fratta, Castelguglielmo, San Bellino, Pincara e Occhiobello, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati poco dopo le 6 del mattino e sono rimasti fino a metà pomeriggio per terminare vari interventi. Rami e alberi spezzati, cartelli stradali divelti sono state le conseguenze minori, per quanto numerose e impegnative da gestire. I maggiori danni, in termini economici...