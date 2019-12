​Piogge e Maltempo ingrossano il Po: stato di attenzione arancione sul Delta

Maltempo in Veneto, le ultime notizie sul livello del fiume Po in provincia di Rovigo.



I livelli idrometrici del fiume Po, che si sono innalzati fino al livello di allerta arancione a seguito delle perturbazioni dei giorni scorsi, sono in discesa. Alla luce di questo rilievo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino, nel quale si dichiara ancora vigente lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per quanto riguarda i livelli idrometrici nel bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco- Basso Adige fino alle ore 18 di domani. Solo per la zona del Delta e lungo il Po di Goro sono attesi livelli maggiori alla soglia di criticità arancione fino alla giornata di domani. © RIPRODUZIONE RISERVATA