Un quarto d'ora di vento, pioggia e grandine: rami spezzati e alberi in strada

di Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Moment di paura in centro a Rovigo. intorno alle 19, si è scatenato uncon vento eha paralizzato per alcuni minuti il capoluogo polesano. Non si sono verificati gravi danni, se non qualcheche ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.La grandine, in chicchi grandi quanto albicocche, ha seminato il panico, ma non sono stati rilevati grossi danni. Un albero è caduto sulla strada in, in Commenda.al Censer di Scott Henderson e della Venezze Brass Band.