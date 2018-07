Colto da malore mentre pesca, finisce in acqua e annega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MELARA - È stato ritrovato senza vita in acqua, dopo un pomeriggio in cui non aveva dato più notizie di sé. Se ne è andato così Tonino Paviani di Melara. L’uomo era molto conosciuto nel piccolo centro polesano, ma si trattava di una figura apprezzata pure nel Mantovano.MALORE FATALEUna morte dai contorni ancora da chiarire, ma probabilmente provocata da un malore che non gli ha lasciato il tempo di risalire sull’argine. Il corpo del 67enne è stato recuperato nella serata di domenica, poco prima delle 23 in un canale di via Basse, nelle campagne di Ostiglia, il centro del Mantovano a cui fanno riferimento tanti abitanti della località di Melara.