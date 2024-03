ROVIGO - È scomparso Davide Tosi, imprenditore artigiano nel campo delle tinteggiature, la cui famiglia è conosciuta per essere stata per numerosi anni proprietaria di un paio di negozi di abbigliamento: Tosi Bimbi e Tosi Linea. Una malattia, scoperta casualmente alla fine di settembre dello scorso anno, si è portato via il 51enne, marito e padre di due figli. Originario di Bosaro, nato e cresciuto nella frazione di Bosco del Monaco con i genitori e gli altri quattro fratelli, Davide Tosi era rimasto molto legato al paese, tanto è vero che qualche anno fa si era occupato personalmente di ritinteggiare la chiesetta di Bosco del Monaco, dove ogni 15 agosto viene svolta una processione dedicata alla Madonna. Non sono basti il ricovero immediato prima all'ospedale di Rovigo e poi a quello di Verona per sconfiggere un male che non lascia scampo. È morto nella tarda serata di venerdì, lottando fino all'ultimo, sempre sorretto dal fratello Matteo Tosi, attore e artista. Aveva anche cercato di provare a lavorare nella malattia, lui che era da numerosi anni il proprietario della ditta Cosmo Color, in via della Conciliazione. Tra i suoi passatempi c'erano il calcio, sport che aveva praticato, e la moto.

Il ricordo

«Caro Davide se penso a un uomo giusto penso a te - racconta distrutto il fratello Matteo - ho sempre saputo di avere un fratello dal cuore d'oro, ma in questi mesi hai mostrato, giorno dopo giorno, di avere talmente tante qualità che difficilmente, o forse mai nella mia vita, ho trovato tutte insieme in un essere umano. Hai lottato fino alla fine, con una forza capace di sconvolgere chiunque. Ti sei lasciato condurre con la determinazione di chi non può mollare. E lo hai fatto mettendo davanti a tutto i tuoi cari figli e tua moglie, che si è data a te con la dedizione di chi ama davvero. Con quell'amore raro che difficilmente si trova ancora. Perché è facile amare quando tutto va bene, non lo è più quando il male bussa alla porta della vita. Le promesse vanno mantenute: "Nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte finché morte non ci separi", così avete detto tu e lei davanti a Dio e a tanti amici e parenti il 25 aprile di quasi 25 anni fa. Desideravi tanto festeggiare le tue nozze d'argento. Non ce l'hai fatta per un niente. Non scorderò nulla di questa incredibile storia vissuta insieme. Non so se un giorno il senso di questa storia lo capirò. Una però cosa so per certo: che oltre ad avere due splendidi figli e una moglie che ti amano, hai tanti amici che ti hanno voluto e continueranno per sempre a volerti un gran bene».

Il funerale

Di Davide (il cui padre Giorgio è scomparso alcuni anni fa) le cornee sono state donate. Lascia la moglie Michela, i figli Nadia e Federico, la madre e i fratelli Matteo, Martino, Barbara e Letizia. Il funerale si terrà oggi alle 15 nella chiesa di Sant'Apollinare. Il corteo funebre partirà alle 14.30 dall'ospedale di Rovigo.