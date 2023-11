​CRESPINO (ROVIGO) - Dopo un acceso litigio con una compagna di scuola si è presentata in classe con un coltello nello zaino. È accaduto nella Scuola media di Crespino, un piccolo paese in provincia di Rovigo . Dopo i fatti dello scorso anno, con una insegnante di una scuola superiore fatta bersaglio dagli studenti con gli spari di una pistola ad aria compressa, un nuovo increscioso episodio scuote la scuola del Polesine. Cosa sia passato per la giovane mente della ragazza è pane per psicologi, mentre individuarne le ragioni è compito per assistenti sociali, ai quali si sono affidati Scuola e Comune di Crespino per affrontare in maniera efficace la situazione. Gli organi scolastici sono stati coinvolti e si stanno studiando forme appropriate di intervento. Nel frattempo la giovane è stata temporaneamente sospesa dalle lezioni perché possa compiere una seria riflessione su quanto aveva ideato nel profondo. Parrebbe comunque che il tutto sia originato da un diverbio avvenuto in precedenza. Il giorno successivo, quindi, una d elle ragazzine si è presentata a lezione con un coltello nello zaino o, secondo le diverse versioni raccolte, con un oggetto atto ad offendere, fortunatamente scoperto dal personale scolastico prima che il tutto potesse avere un altro e ben più grave epilogo.

LE FAMIGLIE

Margherita Morello, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Polesella, al quale fa capo le Scuola Media di Crespino, fa scudo agli eventi. E videnzia come insegnanti e personale scolastico siano intervenuti prontamente al fine di scongiurare ogni possibile conseguenza per i giovani. «Abbiamo informato di quanto avvenuto gli organi superiori della scuola – si limita a riferire la dirigente - . Sono in corso le indagini per capirne le cause e come intervenire. Siamo in contatto anche con l’assistente sociale del Comune che è stata investita della vicenda. A scuola sono stati convocati i genitori della giovane, che si sono dimostrati estremamente dispiaciuti per quanto avvenuto. Coinvolto anche il Consiglio di classe, mentre le famiglie, chiaramente preoccupate per i propri figli, sono state informate al fine di sedare ogni timore». L a dirigente riflette : «Nei giovani di oggi c’è una errata percezione sulle ripercussioni delle proprie azioni, una grande sottovalutazione degli effetti che possono provocare. Agiscono con estrema leggerezza ed avvertono tutto come un gioco. Quanto avvenuto non va sottovalutato, ma – conclude con un appello – l’episodio va contenuto per la serena continuazione dell’attività didattica».

SERVIZI SOCIALI