ROVIGO - L'Aeroclub Baldi di Sant'Apollinare continua nella sua missione di far toccare il cielo con un dito. O ancor meglio, di vivere il cielo, staccarsi da terra per vedere tutto da un'altra prospettiva e accorgersi di quanto di bello e meraviglioso sia il mondo che ogni giorno attraversiamo stando sulla terra e del quale ci si può non accorgere. Tutto ciò semplicemente volando con un ultraleggero e così si aprono le iscrizioni ai nuovi corsi per l'abilitazione al volo da diporto o sportivo, con la scadenza per iscriversi al 31 ottobre. Le lezioni si tengono nella sede all'aviosuperficie di via Cappello a Sant'Apollinare e si articolano in teoria e pratica, utilizzando gli aerei della scuola di volo del Baldi che da decenni è attiva e ricevendo sempre attestati di stima dagli esaminatori per la preparazione impartita ai neo piloti.



Per partecipare ai corsi è necessario avere compiuto almeno 16 anni, avere il nulla osta della questura e superare una visita di un medico specializzato in Medicina dello sport o in Medicina aeronautica. Per scoprire di più questo mondo si può prenotare, nei pomeriggi di sabato e domenica, un volo di ambientamento di circa 20 minuti, accompagnati da un pilota istruttore della Scuola per ottenere una valutazione preventiva di idoneità e per provare gli aerei, dei Tecnam P92. La richiesta va inviata per e-mail a info@aeroclubrovigo.it.

L'aeroclub, poi, ha una sezione modellisti se invece si è attratti da un altro settore, imparando a costruire e pilotare aeromodelli radiocomandati e droni. La segreteria è a disposizione per le informazioni: info@aeroclubrovigo.it o 351/7208440.