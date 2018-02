Il mistero di Lendinara: «Dai rubinetti esce acqua che puzza»

di Ilaria Bellucco

LENDINARA - Un piccolo giallo sull'circola in questi giorni a, dove alcuni cittadini riferiscono di un, ma all'acquedotto non risulta al momento alcun problema.La questione è difficile da definire perché le segnalazioni pervenute al momento riguardano aree circoscritte e lontane tra loro, certamente pare non coinvolgere a tappeto alcuna zona cittadina. Addirittura all'interno della stessa via il problema riguarderebbe solo alcune abitazioni e non quelle poco più in là.Alcuni utenti ne parlano in questi giorni su Facebook, nei gruppi lendinaresi. Per ora le segnalazioni dirette pervenute riguardano la parte terminale di via Lunga, poco prima dell'abitato di Saguedo, dove un cittadino riferisce che l'acqua del suo rubinetto ha un cattivo odore già da alcune settimane, e un'area del centro, parte di via Marconi, in cui un residente riferisce invece di un peggioramento riscontrato negli ultimi giorni. Una situazione certamente singolare e da verificare, quella che riguarderebbe un cattivo odore (ma non un sapore alterato) dell'acqua, che secondo alcuni ricorderebbe la muffa...