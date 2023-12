ROVIGO - A contrastare il calo delle imprese c’è l’aumento del numero delle attività nelle mani di imprenditori nati all’estero. In Polesine, il numero delle imprese a conduzione straniera è cresciuto del 3,2% rispetto al 2022 , arrivando a 2.243 e avvicinandosi a rappresentare una fetta ormai pari ad un decimo di tutte le attività, il 9,9% del totale. Una crescita superiore rispetto alla media regionale, del 2%, anche se l’incidenza rispetto al totale delle aziende resta inferiore a quella media del Veneto, l’11,4%. E le “imprese straniere polesane” rappresentano solo il 4,6% delle “imprese straniere venete”. Meno rapida, invece, la crescita del numero degli imprenditori stranieri, che in Polesine salgono a 2.836, il +2,4% rispetto al 2022, valore pur sempre superiore alla media veneta, pari all’1,9%. Limitata pure l’incidenza degli imprenditori stranieri rispetto alla platea degli imprenditori attivi in Polesine, che arriva all’8,7%. Leggermente più bassa anche la fetta rispetto al totale degli imprenditori stranieri attivi in Veneto, il 4,3%. Interessante, però, notare come il numero di imprenditori non italiani rispetto al totale degli imprenditori attivi in Polesine sia quasi coincidente con la quota di stranieri residenti in provincia di Rovigo, l’8,6%. Quasi a confermare che la propensione all’imprenditoria non varia a seconda delle origini geografiche.



PIÙ IMPRENDITORI STRANIERI



Aldilà dei numeri, quello che emerge dalla fotografia scattata dalla Fondazione Leone Moressa sulla situazione al terzo trimestre 2023 , a partire dai dati del sistema delle Camere di Commercio, è che l’imprenditoria di marca straniera sta diventando sempre più prominente : nell’ultimo anno gli imprenditori immigrati in Veneto sono cresciuti di quasi il 2% a fronte di un calo del 0,4% degli imprenditori autoctoni. Oltre un quinto degli imprenditori immigrati in Veneto si concentra a Verona, 14.261, ma l’incidenza sugli imprenditori totali, mediamente al 10%, raggiunge il picco massimo a Venezia, 11,9%. Nell’ultimo anno gli imprenditori immigrati sono aumentat i in tutte le province venete, ad eccezione di Treviso ( -3,3% ) e Belluno ( -2,3% ); l’incremento maggiore si registra a Padova, +4,4%.



PRESENZA FEMMINILE



Gli imprenditori immigrati in Veneto si occupano principalmente di commercio, servizi e costruzioni: questi tre settori insieme rappresentano il 70% degli del “pacchetto” . Il settore con la più alta presenza di imprese straniere è l’edilizia, con oltre un’impresa straniera ogni cinque, il 21,4%. La presenza femminile tra gli imprenditori in Veneto si attesta al 27,4% tra i nati in Italia mentre è al 29,3% tra i nati all’estero. Nell’ambito dei Paesi dell’Est Europa la presenza femminile è molto accentuata, superando il 60% per i nati in Russia, Polonia e Ucraina. A proposito di Paesi, i primi due per numero di imprenditori immigrati in Veneto sono Cina, 9.012, e Romania, 7.646, che insieme rappresentano un quarto degli imprenditori stranieri in Veneto. Nell’ultimo anno le comunità con gli aumenti più significativi sono state Kosovo (+15,2%), Moldavia (+11,4%), India (+9,7%) e Albania, (+8,3%). Stabili invece Cina e Marocco, cala la Nigeria .



BILANCIA DEMOGRAFICA



A livello provinciale, i Paesi dai quali arriva il maggior numero di imprenditori attivi in Polesine sono Romania e Marocco. Complessivamente al 1. gennaio scorso tra Adige e Po figuravano 19.658 residenti non italiani, 701 in più rispetto ad un anno fa ; 469 hanno ottenuto la cittadinanza e sono diventati italiani. Non hanno la cittadinanza tricolore , ma sono nati in Polesine nel corso del 2022, 227 bambini, che fanno da contraltare ai 30 stranieri che invece si sono spenti e, soprattutto, contrastano il calo di nascite e l’ invecchiamento della provincia. Tornando agli aspetti economici, nel 2022 i contribuenti polesani non nati n ella Penisola sono stati 14.817, l’8,30% di tutti i contribuenti provinciali. Seppur con redditi mediamente inferiori a quelli de gli italiani, il volume totale di redditi è stato pari a 180 milioni di euro, con 24 milioni di Irpef versata.