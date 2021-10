Migliaia di persone ai funerali dei tre ragazzi morti nell'incidente di Grignano

ROVIGO - Il funerale è iniziato alle 15.30, quando mancava ancora più di mezz’ora, la piazza davanti al santuario della Madonna Pellegrina in piazza Cervi a Rovigo, era già piena di ragazzi, vicini di casa, amici delle famiglie. Cuori spezzati, ricordi, affetto. La chiesa è riservata ai parenti, per i pochi posti in più il vescovo ha chiesto ai volontari della parrocchia di dare precedenza ai giovani. Tre palloncini d’oro svettano tra due ali di palloncini bianchi e azzurri, pronti a volare simbolicamente in cielo a portare il saluto ai tre giovani scomparsi a Grignano. Con il passare dei minuti le centinaia sono diventate migliaia di persone, soprattutto giovani. Ali di folla hanno lasciato libero solo lo spazio essenziale al passaggio dei carri funebri con i feretri di Michael Zanforlin e Filippo Bettarello, 17 anni, e Marco Stocco, di 18, morti nello schianto in auto la notte tra martedì e mercoledì in via Giotto tra Rovigo e la frazione di Grignano. È ricoverato in Rianimazione, ma non in pericolo di vita, l’amico sedicenne che era con loro sulla Ford Ka.

