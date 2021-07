Fiamme nella notte all'ingresso della pineta: a fuoco 200 metri quadri di sterpaglie

ROSOLINA MARE - Notte di paura a Rosolina Mare: un incendio è divampato all'ingresso della grande pineta. Le fiamme in poco tempo hanno ridotto in cenere 200 metri quadrati di sterpaglie. I vigili del fuoco hanno lavorato due ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'intera area. Un intervento particolarmente complesso vista anche la difficoltà nel raggiungere la zona interessata dall'incendio. Incendio che ha destato preoccupazione dato il numeroso afflusso di turisti in questo momento nel litorale.