Esplode la casa, donna muore, l'abitazione distrutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LENDINARA - Una, Livia Orlando, èsviluppatosi nel tardo pomeriggio nella suanella frazione di, a. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, mentre le strade di accesso alla frazione sono bloccate dai carabinieri. Le prime frammentarie testimonianze raccolte sono discordanti, tra chi parla di un'esplosione e chi no. Il caldo ha di sicuro fatto esplodere i vetri delle finestre. Non è possibile sapere, per ora, la causa dell'incendio. La vittima viveva con il marito Severino Tramarin, agricoltore, che non era in casa in quel momento.