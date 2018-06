L'Enel dovrà pagare 8,2 milioni di euro di Imu per la centrale

PORTO TOLLE -(Rovigo) per la centrale di Polesine Camerini l'imposta , pari (con maggiorazioni e interessi) a oltre 8,2 milioni di euro . Ne dà notizia il sindaco di Porto Tolle,, spiegando che il pagamento della somma avverrà entro il 18 luglio, come «confermato dalla stessa società elettrica, dopo che il 18 maggio la Commissione tributaria provinciale di Rovigo aveva rigettato anche la richiesta di sospensione del pagamento, che era seguita agli atti di ingiunzione fiscale che l'amministrazione aveva notificato all'azienda». «I fatti - commenta Bellan - danno ragione al buon lavoro svolto da questa amministrazione, unica in Italia ad aver affrontato Enel nelle controversie Imu seguite alla dismissione di 23 centrali in Italia».