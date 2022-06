TAGLIO DI PO - Mister Caffè, ovvero Lorenzo Mischiatti, oltre a essere menzionato nella prima Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia porta a casa anche l'ambito premio di miglior caffè monoporzionato arabica. È stata presentata alla Mumac Acade, provincia di Milano Camaleonte, la prima Guida dei caffè e delle torrefazioni d'Italia, opera a quattro mani di Andrej Godina, caffesperto e PhD in Scienza, tecnologia ed economia nell'industria del caffè, e Mauro Illiano, caffesperto e recensore gastronomico. Il caffè è uno dei prodotti più consumati al mondo e tra i più amati nel nostro Paese, tuttavia resta una bevanda poco conosciuta, di qui la decisione di «seguire la strada già percorsa dal vino, dalla birra e dall'olio d'oliva attraverso una guida il cui fine è valorizzare e diffondere la grande ricchezza di proposte e di stili che caratterizza l'universo del caffè in Italia», ha affermato Godina Disponibile in versione App, scaricabile da tutti gli store ufficiali, da novembre potrà essere acquistata in tutte le librerie nel formato cartaceo e sarà editata da Mondadori.

La guida dei caffè

Il cuore del volume è il percorso tra le diverse realtà italiane, suddivise per regione, con la presentazione delle torrefazioni selezionate: ogni scheda comprende le informazioni di contatto, una breve storia dell'azienda, lo stile produttivo e la presentazione dei caffè sottoposti ad assaggio (con voto da 1 Camaleonte a 5 Camaleonti), i simboli che evidenziano le principali caratteristiche in base al flavore (ad esempio, la presenza di note di cioccolato, miele, nocciole, liquirizia, lime e molto altro) e una descrizione analitica del prodotto: tipologia (grani, macinato ...), caratteristiche (origini e metodo di lavorazione), colore di tostatura, flavore e le eventuali certificazioni. Non poteva mancare nella guida, che è una sorta di Guida Michelin del caffè, la torrefazione Mister Caffè di Taglio di Po distintasi negli ultimi anni a livello mondiale per i caffè da loro prodotti.

Mister Caffè

Tutti i caffè tostati da Mister Caffè che sono stati recensiti in guida hanno ottenuto dai 3 (distinto) ai 5 (eccellente) Camaleonti. Da segnalare che un caffè tostato da Mister Caffè, più precisamente il Monoporzionato Ethiopia Sidamo nella sua categoria Medium Roast ha ottenuto il massimo riconoscimento diventando campione di categoria, ovvero si è distinto tra tutti i caffè valutati per particolare eccellenza e virtuosismo. Per le ormai tante affermazioni in ambito internazionale Mister Caffè ha ottenuto il riconoscimento e l'autorizzazione di fregiarsi del logo dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po che aggiunge valore e prestigio al prodotto di questa speciale azienda artigianale.