​Ex ospedale psichiatrico, cartello diffamatorio: «Ce ne andiamo»

di Nicola Astolfi

ROVIGO Il cartello Via i fascisti di Casa Pound dall'ex ospedale psichiatrico, attaccato ieri all'insegna della fermata dell'autobus all'ingresso dell'ex manicomio di, è stato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'associazione I luoghi dell'abbandono rinuncia infatti alla gestione degli oltre 16 ettari, tra parco ed edifici, che ha in comodato d'uso dall'azienda Ulss 5. La decisione arriva dopo 18 mesi di gestione, in cui il parco secolare è tornato a splendere, e ha ospitato eventi, mostre e concerti, ma è entrato anche in casi giudiziari di diffamazione aggravata, atti persecutori e, soprattutto, l'investimento del presidente dell'associazione