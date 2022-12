ROVIGO - Giorgia Turri, 24enne di Rovigo, è stata premiata come top manager del futuro. La giovane polesana è stata inserita tra i migliori talenti, a livello globale, dalla Sda Bocconi. «Ho compiuto 24 anni lo scorso mese - racconta - dopo essermi diplomata al liceo scientifico Paleocapa di Rovigo, ho acquisito la laurea triennale in managament alla Bocconi di Milano, cui ha fatto seguito un master di specializzazione. Ho vissuto in sette stati diversi, ultimo di questi la California, a Los Angeles. Ora mi trovo in Italia, ma lavoro da remoto, per la sede di New York, della Luxottica».

Nova, il network di talenti globali in tutte le discipline, e la Sda Bocconi l'hanno inserita nella lista dei migliori talenti nel management Under 25 d'Italia. «L'11 ottobre hanno reso nota la lista di giovani studenti e giovani lavoratori promettenti, per il futuro, divisa in due fasce d'età: 18-25 per studenti e 26-25 per chi già lavora - prosegue Giorgia - io, pur lavorando, sono stata inserita in quella degli studenti perché all'epoca ero ancora appunto una studentessa. Ognuna delle liste è suddivisa in 11 categorie. A luglio mi hanno comunicato che avrei potuto essere inserita in questa lista e ho fatto alcuni colloqui, ma non mi aspettavo questo risultato. Nova talent è un'associazione che seleziona il top 3% del talento di ogni settore come biologia, matematica, medicina, filosofia, management e altri. Da quest'anno hanno copiato il modello di Forbes, individuando una lista svariata, anche in base all'età».



Per la fascia Under 25, Giorgia è stata premiata su 200 concorrenti, alla presenza dei due direttori della Sda Bocconi, a Milano. Il suo sogno e obiettivo è quello di lavorare all'estero. «Ho iniziato a lavorare alla Luxottica di New York come stagista. Sto aspettando il rinnovo del visto e spero di tornare presto negli Stati Uniti».I vincitori di questo concorso internazionale saranno cercati da mentori italiani. «Il mio obiettivo è quello di diventare una manager, in una grande azienda nel settore marketing. Se mi vedo tra dieci anni, mi vedo con un lavoro anche in ambito di ecosostenibilità. Al giorno d'oggi ci sono ancora barriere per noi donne, per entrare in certi ambiti. Spero di essere io a rompere questa barriera e aiutare altre donne in questo compito».

Racconta di avere fatto la sua prima esperienza all'estero quando ancora era al liceo. «Metà della quarta superiore la trascorsi a Vancouver, in Canada. Durante il corso di laurea triennale sono stata in Australia, a Brisbane. Infine, il master mi ha portata a cambiare nazione ogni semestre, essendo strutturato tra Madrid, Parigi e Londra. Ho anche vinto una borsa di studio a Los Angeles, dove ho trascorso gli ultimi sei mesi».