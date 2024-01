Il Polesine piange il dottor Catapano: il noto ginecologo è scomparso a 69 anni

ROVIGO - Ha accompagnato la nascita di centinaia di bambini polesani che oggi hanno dai 14 ai 34 anni, come medico della divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'allora Ulss 18 di Rovigo, ma ha poi seguito un esercito di mamme anche dopo la pensione, continuando con la libera professione, anche fra Rovigo e Porto Viro. Un medico vecchio stampo, stimato dai colleghi, per i quali è stato sempre un punto di riferimento, apprezzato per competenza, gentilezza, disponibilità ed empatia dalle sue pazienti, che ora piangono la sua scomparsa. Il dottor Pietro Catapano si è spento a 69 anni, mentre si trovava ricoverato, per le conseguenze di un'infezione, all'ospedale di Legnago, uno dei "suoi" ospedali, dove proprio dopo l'esperienza all'Ulss di Rovigo era stato nominato primario di Ostetricia e Ginecologia e del dipartimento Materno infantile restando al timone fino al 2020, quando era andato in pensione.

Ma non si era fermato, tenendo ancora indosso il camice e continuando a esercitare, privatamente.



LA CARRIERA

Nato alle pendici del Vesuvio, a Palma Campania, in provincia di Napoli, si era poi laureato in Medicina e Chirurgia a Padova nel 1979, iniziando subito a esercitare come guardia medica a Feltre prima, a Vicenza poi, infine a Camposampiero. Nel 1985 si era specializzato, sempre a Padova, in Ostetricia e Ginecologia, cominciando la propria attività specialistica proprio all'ospedale di Camposampiero, per poi prestare servizio presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'università di Padova. Si era poi spostato negli ospedali di Cittadella e di Este per approdare a Rovigo nel 1989. E tanti in Polesine lo ricordano con affetto oltre che con grande stima per le capacità professionali sempre dimostrate, ma anche per gli aspetti umani, il suo carattere e la sua capacità di fare squadra, fondamentale all'interno di un organismo complesso quale è un ospedale. A cominciare dal collega Marco Libera, che lo scorso agosto ha lasciato l'incarico di primario di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Adria per dedicarsi completamente alla libera professione: «Grande professionista e splendida persona. Rimarrà sempre nel mio cuore». Anche un altro ginecologo, Leonardo Dossi, responsabile del Centro per la procreazione medicalmente assistita dell'ospedale di Trecenta, gli ha reso omaggio con un post sui social: «A nome dell'intero staff Uos Pma di Trecenta porgo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del collega e amico Pietro Catapano». Da molti anni il dottor Catapano, che lascia la moglie Carla e i figli Tommaso, Francesco ed Enrico, viveva a Villa Estense ed è qui che oggi alle 15, nella chiesa dei Santi Andrea apostolo e Colomba, verrà celebrato il funerale.