Lutto a Gaiba, si è spento il parroco don ​Mario Carmignola

GAIBA - C'è stata molta commozione a Gaiba nell'apprendere la notizia della scomparsa di don Mario Carmignola, per oltre un decennio parroco del paese e venuto a mancare all'età di 82 anni. «La scomparsa di don Mario rappresenta una grande perdita per la nostra comunità» è stato il primo commento del sindaco. Nicola Zanca. Il primo cittadino ha quindi sottolineato: «Uno dei parroci più longevi nella storia del nostro paese. Persona intelligente, di grande umanità e generoso. La comunità lo ricorda con grande affetto, esprimiamo un sentito cordoglio ai familiari».



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Badia Polesine, alla presenza del vescovo, Pierantonio Pavanello. La salma è arrivata a Gaiba ieri pomeriggio per un momento di preghiera. Don Mario è diventato sacerdote 57 anni fa e, come si legge anche nelle epigrafi, si è speso nel ministero in Seminario, in azione cattolica e nelle parrocchie della Cattedrale in Adria, del duomo di Rovigo,. di Costa, di Rasa e di Gaiba. Particolarmente attento alla Comunità, aveva avuto un motivo di grande orgoglio quando era riuscito a portare a termine il restauro di una preziosa pala d'altare, restituita al suo splendore ed esposta in chiesa.