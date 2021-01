In 18 in una casa di 50 metri quadri per la festa di compleanno, tutti multati

ROVIGO - In un appartamento di 50 metri quadri di Rovigo, al primo piano di un condominio, erano ammassati in 18 per festeggiare un compleanno, incuranti delle norme Covid. La Polizia, giunta sul posto dopo le segnalazioni dei vicini, ha trovato nell'abitazione un gruppo nigeriani fra i 21 e i 35 anni intenti a ballare e bere superalcolici. Ad organizzare l'incontro per festeggiare i suoi 25 anni era stato l'affittuario dell'immobile. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati.

Ultimo aggiornamento: 20:02

