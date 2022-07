ROVIGO - Poche ore di tempo per prepararsi alla prova scritta dell’esame di maturit à , dopo avere conquistato il bronzo europeo. È la storia della campionessa italiana di karate, Elena Roversi, 19 anni, impegnata nell’esame di maturità al liceo scientifico “Paleocapa” di Rovigo , indirizzo sportivo .

La giovane promessa del karate , divenuto sport olimpico, dal 12 al 19 giugno è stata protagonista, prima a Lignano Sabbiadoro (Ud) del raduno della nazionale , poi a Praga (Repubblica Ceca) dei Campionati d’Europa under 21 . Tornata a Rovigo la notte di martedì 21 giugno, mercoledì era sui b anchi di scuola per affrontare l a prima prova scritta. L’8 luglio avrà l’orale .

Promessa del karate

«Elena ha avuto solamente un paio di giorni per prepararsi al meglio all’esame , ma la sua prova scritta è andata bene - dice soddisfatto il padre Mario Roversi - Ora avrà più tempo per l’orale» . La Roversi pratica karate da quando aveva 4 anni. Fa parte nella nazionale giovanile della Fijlkam. È stata convocata, dopo varie selezioni, per rappresentare l’Italia al Campionato europeo giovanile di karate, nella categoria Under 21, specialità Kata. Ha iniziato il raduno il 12 giugno, con i tecnici della nazionale e i ragazzi della nazionale giovanile. Quindi, a bordo di un pullman, sono partiti per Praga, mercoledì 15 giugno. « Le eliminatorie della categoria si sono disputate venerdì 17 giugno, mentre le finali si sono svolte dornenica 19 giugno - racconta Elena - Sono poi rientrata in Italia, dopo diverse ora di pullman, la notte del 21 giugno e la mattina del 22 h o iniziato gli scritti della maturità » .

La gara