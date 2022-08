ROVIGO - La pioggia tanto attesa ha rinfrescato il clima torrido dell’estate in città e l’erba è cresciuta ancor di più di quanta già ce ne fosse. E così in svariati punti i cespugli incolti punteggiano strade e marciapiedi, tanto da aver sollevato più di qualche segnalazione da parte dei cittadini, nonché un’interpellanza alla giunta da parte del consigliere comunale Antonio Rossini. Ma il lavoro degli operatori di Asm, la municipalizzata che gestisce il verde pubblico rodigino, non si è mai e a stretto giro, l’ordine e il decoro saranno ripristinati.

È quanto assicura il presidente di Asm Giuseppe Traniello Gradassi, che spiega come le strade in cui l’erba prolifica abbondantemente, invadendo cigli e marciapiedi, segnalate da Rossini siano ben note: le vie Parenzo, Miani e Corridoni passeranno presto sotto i decespugliatori e le cesoie degli addetti alla manutenzione del verde, così come le altre. «Sono tanti i punti in cui il Comune è intervenuto in questi giorni - esordisce Traniello Gradassi - e poi ci sono dei punti più “vecchi”, nei quali il marciapiede risulta sconnesso, che presentano delle problematiche».

NO A SOSTANZE CHIMICHE

Problematiche che, in buona sostanza, sono legate alla tipologia di diserbo praticata dall’Asm: «Non utilizziamo glifosato e diserbanti chimici perché possono risultare nocivi per la salute pubblica. Per questo pratichiamo un diserbo di tipo meccanico che ha una durata più limitata nel tempo». Dunque, a occuparsi di togliere le erbacce copiose lungo le strade della città, sono gli operatori che eseguono il lavoro manualmente, senza l’ausilio di prodotti chimici i quali, invece, pur garantendo una crescita più lenta dell’erba, sono nocivi per la salute di persone e animali, per questo, vengono evitati, «perché va bene l’attenzione per la città, ma in ambito urbano non si possono impiegare prodotti pericolosi».

Intanto, oltre a un piano di diserbo delle aree rodigine, Asm sta proseguendo le attività di sfalcio come previsto dal relativo piano. «Passata la pausa di Ferragosto - sottolinea Traniello Gradassi - abbiamo ripreso l’attività con il quarto intervento di diserbo e il sesto di sfalcio sistemando, in via prioritaria, le aree giochi e quelle sportive. Inoltre abbiamo provveduto alla messa in sicurezza di numerosi alberi e infatti, nonostante tutto il maltempo delle scorse settimane, non si sono verificate situazioni di pericolosità, a differenza di altre zone. Non solo: stiamo anche ripiantumando centinaia di alberi in accordo con i piani del Comune e secondo il contratto di servizio che prevede dei precisi periodi di intervento».

In tutto questo, la manutenzione del verde, a livello amministrativo, sta per subire delle variazioni che prevedono una serie di aggiornamenti nel segno di una maggiore efficienza. «Entro i primi di settembre - continua il presidente – in consiglio comunale si chiederà l’approvazione del nuovo contratto di servizio del verde, così potremo procedere all’assunzione di nuovo personale flessibile che ci consentirà di essere più puntuali negli interventi considerando che già rispetto agli anni precedenti, ci sono stati notevoli miglioramenti».

SCUOLE A POSTO

L’altra scadenza imminente che Asm è chiamata a rispettare, è l’inizio dell’anno scolastico, il prossimo 12 settembre. «Per quel giorno sarà nostra cura fare in modo che tutto sia perfetto, proprio nelle aree adiacenti gli istituti scolastici - aggiunge Traniello Gradassi – come abbiamo fatto finora, tant’è che tutti i dirigenti ci hanno ringraziato e anche via Parenzo, strada segnalata dal consigliere Rossini, sarà rimessa in perfetto ordine».

L’ultimo passaggio del presidente in merito alla cura del verde pubblico riguarda, infine, l’abbattimento degli alberi. «È vero che abbattere una pianta, magari storica, è un dispiacere - conclude - ma gli abbattimenti vengono eseguiti solo dopo decine di prove e analisi in merito allo stato di salute e alla sicurezza della pianta da parte di personale tecnico esperto e preparato».