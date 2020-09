Simona Bisaglia e Cristiano Corazzari: dal Polesine al Consiglio regionale del Veneto

ROVIGO -Il Polesine non ha più un consigliere di opposizione e uno di maggioranza a Venezia, ma entrambi dello schieramento che governa. I risultati veneti e provinciali delle Regionali, infatti, mandano a Venezia per la terza volta Cristiano Corazzari, che ha ottenuto oltre cinquemila preferenze con la Lega, e Simona Bisaglia, che è stata la prima nella lista personale del presidente riconfermato Luca Zaia, con 890 voti, superando in volata la rodigina Monica Giordani, arrivata a 853. Corazzari è stato assessore nella giunta appunto di Zaia nel mandato appena concluso, ma al momento non si sa se sarà confermato nell’esecutivo. Simona Bisaglia è egualmente assessore ormai dal 2012, ma comunale, a Trecenta: inizierà dunque una nuova esperienza come consigliere regionale, ma conoscendo già i meccanismi di un’amministrazione pubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA