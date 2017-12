La marijuana dello schiacciatore: denunciato il pallavolista di punta Dordei

di Luca Crepaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO VIRO - La notizia arriva dain provincia di Ferrara come un fulmine a ciel sereno per tutto il. Uno deipiù forti della squadra didiattualmente prima nel campionato di serie B,, sono statia piede libero dai carabinieri perDalle notizie che arrivano da Ferrara, ancora a maggio il nucleo investigativo dei carabinieri aveva scoperto un laboratorio per la produzione di marijuana nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Portomaggiore. Le successive indagini hanno permesso la denuncia dei fratelli Dordei, entrambi sportivi, Luigi ha giocato a basket in A2 nell'Andrea Costa a Imola, attualmente milita nel campionato C-Gold con Ozzano; invece il fratello minore Alessandro è uno dei più temuti schiacciatori della serie B di volley che disputa con il Porto Viro dopo aver giocato nella scorsa stagione nel Sa.Ma Portomaggiore...