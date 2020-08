Due detenuti sfuggono ai controlli e salgono per protesta sul tetto del carcere

Due detenuti della casa circondariale di Rovigo sono riusciti a raggiungere il tetto della struttura e stanno inscenando una protesta. Si tratta di un italiano, in cella per rapina, e di un compagno di carcere straniero. Il primo sostiene di avere il diritto di uscire, l'altro chiede di cambiare struttura. Al momento non si sa come siano riusciti ad eludere il controllo della Polizia penitenziaria. Da Padova è arrivato il magistrato di Sorveglianza che sta cercando di dialogare con i due, per convincerli a desistere dal loro proposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA