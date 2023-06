PORTO TOLLE (ROVIGO) - Nella zona di spiaggia libera del lido di Boccasette è stata ritrovata una carcassa di un delfino. La segnalazione arriva da parte di alcuni turisti che si sono trovati davanti il corpo del cetaceo in avanzato stato di decomposizione sulla battigia. È impossibile non notare quello che appare un grande pesce, e in tanti si fermano a osservarlo mentre fanno una passeggiata verso la zona nord della perla di Porto Tolle.

Accertamenti

Appena sopra la riva i visitatori si trovano davanti i resti di questo mammifero, molto probabilmente un esemplare di "Tursiops truncatus", il delfino più comune nelle acque dell'alto Adriatico. Durante le scorse estati non era infatti insolito poter ammirare i tuffi di questi animali davanti ai litorali di Boccasette e di Barricata, soprattutto verso l'ora del tramonto. Al momento è impossibile ipotizzare circa le cause della morte: che sia stato spiaggiato già morto durante una mareggiata, o che abbia deciso di finire i suoi giorni lì, poco conta. Fa specie, però, come siano alcuni giorni che la notizia circola sui social e nessuno sia ancora intervenuto per rimuoverlo. La routine di questi casi, infatti, prevederebbe l'intervento del Corpo Forestale dello Stato per la catalogazione, del servizio veterinario di Adria per la certificazione di morte e della Guardia Costiera per ulteriori accertamenti così da definire se si sia trattata di una morte accidentale o altro.