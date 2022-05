Sandy Fiore e Riccardo Malin sono campioni italiani con un bottino di otto medaglie d'oro e una d'argento. I due ballerini quindicenni di Villadose hanno partecipato ai Campionati Italiani Fids (Federazione italiana danza sportiva) di Policoro insieme alla loro maestra Marika Frigato della scuola Fuego latino di Villadose. Il percorso per arrivare agli Italiani non è stato facile per i due ragazzi che hanno dovuto superare diverse selezioni. I campionati italiani in genere si svolgono a Rimini a luglio, ma quest'anno per diversi problemi sono stati anticipati a Policoro, in Basilicata, la prima settimana di maggio, creando tra l'altro qualche difficoltà ai giovani che frequentano la scuola. Ma Sandy e Riccardo non hanno rinunciato, anche per il duro lavoro sostenuto in questi mesi. Per esempi, a febbraio hanno partecipato al Winter match al PalaSalvelli di Porto San Giorgio (Marche), in marzo al trofeo Città di Torino a Settimo Torinese e in aprile al Calabria dance festival a Cosenza. In tutte queste gare i ballerini di Fuego latino hanno ottenuto ottimi risultati e l'ammissione alla finalissima dell'Rds studio di Rimini, che si svolgerà dall'8 al 13 luglio.

Sandy e Riccardo hanno lavorato tanto e se lo meritano e questa è ancora una volta la prova che dedizione, impegno e costanza premiano

COLLANA DI MEDAGLIE

«Sembra un sogno commenta la maestra Marika Frigato - perché ai Campionati italiani già arrivare in finale e scontrarsi con tanti ragazzi, passando i vari turni è grandioso, salire sul podio un sogno e arrivare primi incredibile Non so se ricapiterà mai più: cinque medaglie d'oro per Sandy e tre ori e un argento per Riccardo». Riccardo ha portato a casa il disco d'argento nel salsa shine e quello d'oro nel bachata shine; Sandy ha messo al collo l'oro nel Caribbean show dance, nel salsa shine e nel bachata shine. Insieme sono diventati campioni italiani di Caribbean show dance e di combinata caraibica. «Sandy e Riccardo hanno lavorato tanto e se lo meritano - continua Marika - e questa è ancora una volta la prova che dedizione, impegno e costanza premiano. In questi ultimi due anni, con la scuola praticamente chiusa, mi sono dedicata a loro quasi totalmente, e loro hanno sempre avuto fiducia in me, le ricompense sono state tante lacrime di gioia». Sabato prossimo Fiore e Malin saranno a Milano al Salsanamà project per un'altra competizione. «La cosa difficile è far combaciare questi grandi impegni con la scuola - conclude Marika - perché ci teniamo che quella non venga trascurata, ma sono bravi e determinati anche in quello, tanto che ai campionati avevano la loro valigia di libri. Insomma, avanti tutta!».