Alla Tecnofer di Calto è crisi, sono a rischio ottantuno posti di lavoro

di Nicoletta Canazza

CALTO - Sarà un Natale di ansia per i dipendenti dello stabilimento Tecnofer di Calto. L'azienda di Ostiglia ha presentato martedì al tribunale di Mantova richiesta di concordato in bianco, riservandosi di presentare entro i prossimi mesi un piano di rientro o di ristrutturazione del debito. Una doccia fredda sugli 81 dipendenti della storica azienda leader in Italia nella produzione di coclee e sistemi di movimentazione delle granaglie. Tre le unità produttive, oltre alla principale, a Ostiglia in zona industriale, anche quella di Calto, acquistata nel 2017 e dove lavorano 10 dipendenti e quella di Ficarolo, sempre nel Rodigino, chiusa lo scorso luglio. Immediata la protesta dei lavoratori che, con l'ausilio dei sindacati, ieri hanno indetto una assemblea e dichiarato immediato sciopero e presidio anche per la giornata di oggi.