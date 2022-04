ROVIGO - I nuovi contagi sono "solo" 228, ma il numero inferiore alla media dell’ultimo periodo è ingannatore, perché cresce il tasso di positività, che torna in doppia cifra al 10,22%. Questo indica che il virus sta continuando a diffondersi e che il rallentamento della crescita non ha coinciso con una brusca discesa dei contagi. In ogni caso non si può non constatare che dopo una doppia interruzione, si registra un nuovo sorpasso delle guarigioni. Quelle d i giornata sono state 290 e così scendono a 3.063 i polesani con positività in corso. I tamponi sono stati 4.005. Anche il dato dei nuovi casi settimanali in rapporto alla popolazione non è confortante, perché dopo essere sceso la settimana scorsa a 685 positività ogni 100mila abitanti, ieri è risalito a 753, mentre il dato medio regionale è sceso da 879 a 813.



OSPEDALI



Sul fronte dei ricoverati Covid, il dato appare in leggera riduzione anche rispetto a sabato, quando il calo era stato provocato da un triplo doloroso lutto, portando a 17 il numero dei decessi Covid registrati in ospedale in aprile e a 23 il bilancio complessivo dei residenti morti con positività. Ieri, il numero dei pazienti nei reparti per acuti si è attestato a 16: uno sempre in Terapia intensiva, stabili a quattro quelli in Malattie infettive a Rovigo, in calo da 12 a 11 quelli in Area medica e semintensiva al San Luca. Stabili a 11 i degenti nell’ospedale di comunità Covid a Trecenta. Accanto ai pazienti Covid ci sono poi numerosi pazienti con Covid, ovvero persone ricoverate per altra causa che hanno una positività in corso e non rientrano nel conteggio dell’Ulss 5 . Immutato, al momento, anche il numero dei casi nelle strutture residenziali extraospedaliere, pari a 172, in particolare 112 ospiti e 60 operatori.



SERVIZI



Nel frattempo, dopo l’inaugurazione del modulo aggiuntivo per il Pronto soccorso e della rinnovata Anatomia patologica, e in attesa del prossimo taglio del nastro del nuovo reparto di Oncologia, con annesse aree di day hospital e di ambulatorio oncologico, l’Ulss 5 dà conto di un ulteriore tassello nel piano di modernizzazione dell’ospedale di Rovigo, che riguarda in questo caso le aree estern e . I l parcheggio riservato ai dipendenti dell’azienda sanitaria , come già in altre strutture dell’azienda, sarà prossimamente dotata di accesso controllato mediante lettura del badge dei dipendenti. Inoltre è in programma la realizzazione di una diversa viabilità di accesso per gli utenti visto che quella attuale genera non poca confusione, soprattutto per i “giri obbligati” che non tutti rispettano. Il direttore generale dell’Ulss 5, Patrizia Simionato , spiega che «questo nuovo percorso consentirà a gli anzian i di essere accompagnat i in auto vicino all’ingresso dell ’o spedale, con il minor disagio possibile soprattutto in giornate ove il maltempo, la pioggia e il freddo possono rendere disagevole il tragitto».