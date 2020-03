Anche il canile sanitario chiude: solo urgenze per gli amici a 4 zampe

Anche il canile sanitario, che si occupa di servizi veterinari oltre che di cure e vaccinazioni dei cani, compresi quelli smarriti o abbandonati, che poi vengono trasferiti nella struttura adiacente, gestita dalla Lega del cane, riduce la propria attività. Non perché i cani possano essere veicoli di contagio, ma perché tutto quello che è rimandabile in questi giorni deve essere rimandato. A sottolinearlo è l'Ulss, che in una nota, «invita caldamente tutti i proprietari di animali d'affezione che si rivolgono al canile sanitario di Fenil del Turco a differire tutti gli accessi non urgenti come vaccinazioni, profilassi e sterilizzazioni. Per chiarimenti e informazioni, telefonare al numero 0425 35772».



«Recatevi al Canile sanitario - è l'appello dei veterinari - solo se i vostri animali sono affetti da patologie che devono essere valutate e trattate con riconosciuta urgenza». Anche la Lega del Cane, che gestisce il Rifugio Cipa, Centro intercomunale protezione animali, deve fare i conti con le nuove disposizioni sugli spostamenti: «Fare volontariato in Rifugio per noi è importante ma non rientra tra le eccezioni. Noi non possiamo recarci in Rifugio per fare volontariato e voi non potete venirci. Nel frattempo, dipendenti e professionisti si occuperanno di cibo, pulizie, visite e somministrazione di farmaci, valutazione dei cani e adempimenti amministrativi e burocratici. I cani continueranno a entrare, ma non ci saranno adozioni. Il che vuol dire che il numero dei cani, già molto alto, aumenterà».



L'ORDINE DEI MEDICI

Sul fronte visite ambulatoriali, il presidente della Federazione degli Ordini dei medici del Veneto dell'Ordine di Rovigo Francesco Noce chiede a tutte le Ulss lo slittamento delle visite ambulatoriali differibili, per evitare assembramenti e liberare personale per l'emergenza. L'appello alla sospensione delle attività sanitarie non urgenti ed alla distribuzione di mascherine arriva anche dalla Cgil. Il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella ha spiegato che per il momento le attività ambulatoriali proseguono, con le accortezze del caso. E che lunedì c'è stata una nuova consegna di dispositivi da parte di Azienda Zero.

