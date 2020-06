Contagi: in Polesine il Covid sembra un ricordo, ma l'Ulss non abbassa la guardia

ROVIGO - Nuovo giorno a contagio zero in Polesine. Sono in totale 451 i residenti in provincia con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia. Non si segnalano nuove positività o nuove guarigioni anche nelle residenze protette per anziani. Rimane un ospite della Struttura di Fratta Polesine ancora positivo. Per tutte le altre strutture non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 44.392. Le persone sottoposte a tampone sono 21.385. Rimane fermo a 408 il totale dei guariti. Ad oggi sono 70 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA