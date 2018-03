Crisi e iscrizioni in picchiata, la Cna licenzia 18 dipendenti

di Francesco Campi

ROVIGO - La crisi delle imprese artigiane polesane si ripercuote pesantemente sullache si vede costretta a tagliare posti di lavoro. Tre i licenziamenti individuali già scattati ed altri 15 quelli per i quali sono state avviate le procedure di dimissioni dei dipendenti dell'organizzazione di tutela e rappresentanza delle imprese artigiane della provincia di. In tutto, quindi, sono 18 i lavoratori della galassia polesana della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa coinvolti dal momento di difficoltà del settore.Il direttore della Cna rodiginaspiega, addolorato, che «è già stato aperto il tavolo con i sindacati: sono stati seguiti tutti i passaggi previsti per l'apertura di questo tipo di procedure»