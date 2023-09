CASTELGUGLIELMO - Paura a Castelguglielmo, incendio in un fienile: in fiamme 4mila quintali di foraggio.

Dalle 22, di sabato, i vigili del fuoco stanno operando in via Albarazzi all’interno di un’azienda agricola a Castelguglielmo per l’incendio di un fienile: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Castelmassa e Rovigo con due autopompe, tre autobotti e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto un deposito di oltre mille balle di paglia per un totale di circa 4mila quintali di foraggio. Ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica dei vigili del fuoco, che proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi e la notte.