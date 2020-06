Il nuovo Porto Viro si affida alla vecchia guardia: l'allenatore è Pino Augusti

PORTO VIRO - Sarà Pino Augusti l'allenatore del Porto Viro per la stagione di calcio 2020/21 nel campionato di Promozione a 18 squadre. Come previsto la scelta della guida della nuova squadra targata Giuseppe Vivarelli è caduta sul tecnico di boscochiaro, annunciato questa sera, dallo stesso patron.



Arrivato Luciano Vianello a fare il ds c'era del resto da aspettarsi che la figura principale dello staff tecnico ricadesse proprio su Augusti che va a ricomporre dunque, a distanza di un anno, il vecchio gruppo bluroyal della stagione 2018/19 quando il Porto Viro in Promozione, nonostante mille traversie, riuscì ad arrivare in finale del trofeo Veneto. © RIPRODUZIONE RISERVATA