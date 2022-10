PORTO TOLLE - È stata colpita al volto dal calcio di un cavallo. Un gesto improvviso e violento che ha provocato un grave trauma maxillofacciale a una giovane donna. Un trauma così serio da spingere la centrale operativa del Suem 118, che ha ricevuto la chiamata di soccorso, a scegliere di richiedere l'intervento dell'elisoccorso per un suo trasporto in ospedale più rapido possibile. E l'elicottero, levatosi in cielo dalla base operativa di Treviso, ha raggiunto Barricata, dove è avvenuto l'incidente, trasportando poi la ragazza ferita fino all'ospedale di Padova, a conferma di un quadro particolarmente grave tanto da far optare per un suo ricovero al polo ospedaliero padovano, più attrezzato dal punto di vista traumatologico rispetto all'ospedale di Rovigo.



INCIDENTE AL MANEGGIO

Il fatto è accaduto in un maneggio nel tardo pomeriggio di ieri. Un'attività che in questa stagione, complice le temperature miti che stanno trasformando questo scorcio di autunno in una sorta di lunga coda dell'estate, sembra essere particolarmente gettonata. Le passeggiate a cavallo nella cornice delle spiagge del Delta, del resto, sono un'esperienza unica. Purtroppo, però, i cavalli, animali stupendi, richiedono sempre di usare attenzione, anche se di carattere docile come in genere quelli dei maneggi. E il rischio è proprio quello di essere colpiti con un calcio. Un incidente abbastanza frequente per chi si trova ad aver a che fare con i cavalli. Solo che, questa volta, lo zoccolo dell'animale, ferrato, ha colpito in pieno viso provocando quindi una ferita particolarmente preoccupante.