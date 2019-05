L'Adriese divorzia da Florindo perchè ha perso la C e punta su Parlato

di Guido Fraccon

Servizio completo sul Gazzettino in edicola giovedì 23 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Adriese ha ufficializzato quando era nell'aria da tempo e Il Gazzettino aveva anticipato nei giorni scorsi.non è più l'allenatore della squadra nel campionato di calcio di serie D. Motivi: la mancata promozione in serie C e molti altri, come spiega il presidente Luciano Scantamburlo.Al suo posto la società granata punta su, ex Rovigo e Delta. Il primo incontro con il probabile nuovo tecnico è già avvenuto lunedì. Nel giro di pochi giorni si chiuderà o meno l'ingaggio.