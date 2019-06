L'Adriese si affida al grintoso Tiozzo per ritentare l'assalto alla serie C

di Guido Fraccon

Servizio completo sul Gazzettino in edicola venerdì 7 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA.è il nuovo allenatore dell'Adriese. Dopo le indiscrizioni dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità, con l'annuncio della società, regina del calio polesano, e la stretta di mano con il presidente Luciano Scantamburlo.Con il grintoso chioggiotto in pancina, ex Delta e vincitore della Coppa italia di serie D con il Matelica, l'Adriese ritenterà l'assalto alla, sfuggita quest'anno con il secondo posto il campionato dopo essere stata a lungo in testa. Per fare meglio ol nuovo tecnico avrà solo un risultato: vincere. Una bella responsabilità.