Il mercoledì nero di Adriese e Delta: entrambe finiscono k.o.

Mercoledì nero nel turno infrasettimanale dellaper Adriese e Delta Porto Tolle, le regine del calcio Polesano. Entrambe sono state sconfitte e subiscono un imprevisto stop in classifica.ll Belluno espugna il "Bettinazzi" di Adria per 3-1 L'pur dominando la gara nella prima mezzora vanno sotto per una punizione di Mosca. Lauria pareggia allo scadere di frazione. Il "Cobra" Corbanese raddoppia per gli ospiti e Lucheo al 95' porta tre le reti. Espulsi per i granata Scarparo e Busetto .Cade invece a Montebelluna, dopo una mini serie positiva di quattro giornate, ilsconfitto per 1-0, nell'11° turno. Malgrado la maggiore pressione e possesso palla i bianco azzurri non sono stati incisivi in attacco.: Cartigliano, Campodarsego 22; Luparense, Cjarlins Muzane 20; Adriese 19; Union Clodiense 18; Caldiero Terme, Legnago, Feltre, Chions 17; Belluno 15; Ambrosiana, Mestre, Este 14; Delta Porto Tolle 13; Montebelluna 12; Villafranca 11; Montebelluna 9; Vigasio 7; Tamai 3; San Luigi 2.