​Si è spenta Chiara Veronese, una vita per i giovani e lo sport

BOSARO - Bosaro piange la scomparsa di Chiara Veronese, 55 anni, e si stringe alla famiglia, al marito Sergio Sartori, al figlio Sebastiano, al padre Udino, ex sindaco di Bosaro, e ai fratelli Dario e Davide. «Sono attonito e dispiaciuto per la perdita di Chiara, persona cordiale, gentile e sempre disponibile e sono vicino in questo triste momento alla famiglia, all'amico fraterno Sergio», dice Daniele Panella, primo cittadino di Bosaro. Sergio Sartori ha ricoperto l'incarico di addetto stampa alla Provincia e in questi ultimi due anni è vicesindaco di Bosaro. Chiara Veronesi lascia un immenso vuoto anche nella famiglia del Csi dove è stata protagonista in progetti, dalla pallavolo al fantathlon. È stata un'importante spalla del presidente regionale Carlo Gasperotto, mentre con la Polisportiva Csi, col marito Sergio, si è occupata della formazione ed è stata parte attiva dei progetti del Csi. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.30 nella chiesa di Bosaro. Per l'amico Sergio il cordoglio dell'Assostampa polesana, del quale è stato membro per molti anni.