ARIANO NEL POLESINE - Una coppia di cani è stata avvelenata e uccisa ad Ariano nel Polesine. L’ increscioso fatto è avvenuto in un giardino di una casa a Piano di Rivà dove qualche delinquente ha gettato dei bocconi avvelenati che non hanno lasciato scampo a Saphira e Crystal, due splendidi pastori svizzeri bianchi. « Erano madre e figlia - racconta Melody Ferro, la proprietaria - Sunshine-Linda , detta Saphira , aveva 8 anni, mentre Viktoria Crystal Ellen ne aveva 6. Di giorno venivano a lavoro con me nella ferramenta di mio nonno a Polesine Camerini e di notte dormivano in casa » . Due cani ben tenuti che stavano fuori il tempo necessario per espletare i propri bisogni e correre un po’. « Quando tornavo da l lavoro li lasciavamo un po’ in giardino ; magari se passava qualcuno abbaiavano, ma alle 10.30 della sera erano già in casa » .

Impossibile dire se qualche malintenzionato si sia voluto “ spianare ” la strada per un eventuale furto o se qualcun’altro abbia voluto “punire” due animali che gli davano fastidio o altro ancora. S ta di fatto che non si tratta di un caso isolato:



FINE TERRIBILE



«La veterinaria - indica Melody Ferro - ci ha detto che ad Ariano ci sono stati altri due casi simili la scorsa settimana. Il mio compagno è andato a fare denuncia ed ora ci sta seguendo anche Gabriella Gibin » . La Gibin è la presidente della Commissione tutela diritti animali della Provincia di Rovigo, che r iferisce : «I due pastori svizzeri hanno iniziato a stare male dopo una passeggiata in giardino alle 8 del mattino e sono decedut i poche ore dopo nonostante il tempestivo intervento del veterinario. Secondo il medico sono state uccise da una dose massiccia di lumachicida, a base di Metaldeide. Qu esta sostanza è altamente tossica e nella maggior parte dei casi causa una morte atroce: i primi sintomi sono la schiuma alla bocca, poi arrivano crisi convulsive, forti tremori muscolari, fauci serrate » . Una fine orrenda per Saphira e Crystal che avevano la sola colpa di scorrazzare nel proprio giardino.



ALTRI CASI



Purtroppo, come sottolinea la presidente , non si tratta di un caso isolato: « È allarmante quello che sta succedendo in provincia di Rovigo. Vorrei mettere in guardia gli altri conduttori di cani perché sono arrivate diverse segnalazioni di privati che si sono visti morire i propri animali nel giardino di casa a causa di bocconi avvelenati » . Da non dimenticare che queste azioni sono reati veri e propri : « Secondo il Codice p enale chiunque, per crudeltà o senza necessità , p rovochi la morte o la lesione a un animale è punito con la reclusione e con una multa fino a 30mila euro » . Gabriella Gibin raccomanda : « Fate attenzione, controllate sempre i vostri giardini prima di liberar e i vostri animali . Se vedete auto sospette prendete il numero di targa e segnalatele a chi di dovere » .