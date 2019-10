Il posto non è adeguato, bocciato l'impianto per produrre biometano

di Moreno Tenani

PAPOZZE - L’impianto per la produzione di biometano a Papozze non si può fare. È stato negativo il parere emanato in questi giorni dall’Ufficio tecnico comunale contro la richiesta della ditta Valsugana Green energy di Trento, titolare del progetto di insediamento in località Tiese, lungo la strada provinciale Eridania Est, di un impianto per produrre biogas da biomasse animali e vegetali, tramite la fermentazione di pollina e altre deiezioni animali, di produzioni agricole, sorgo e triticale, sottoprodotti di lavorazioni industriali di frutta e verdura.