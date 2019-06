​Vendevano prodotti alimentari scaduti: sequestro da 400 chili a Badia Polesine

BADIA POLESINE - È di circa 2000 confezioni di prodotti alimentari, pari a circa 400 kg, l'entità del sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Lendinara ha in un supermarket gestito da un cinese a Badia Polesine. Nell'ispezione sono state riscontrate diverse irregolarità inerenti alle informazioni sugli alimenti venduti, non in lingua italiana, l'assenza di informazioni obbligatorie dei contenuti delle confezioni, l'assenza di data di scadenza. Molti prodotti erano stati messi in vendita oltre la data di scadenza esposta. Le sanzioni amministrative oscillano da 4.000 a 36.000 euro. Dei fatti è stato interessato l'Ispettorato centrale della Qualità e repressioni frodi alimentari.

