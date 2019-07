Truffe agli anziani con la tecnica dell'abbraccio: presa coppia di romeni

ROVIGO - I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di stranieri che rubavano oggetti di valore a persone anziane con la "tecnica dell'abbraccio".



Dopo una serie di appostamenti e controlli i militari hanno documentato l'attività illegale di Leventica Constantin di 24 anni ed Enoh Constantin di 26 anni entrambi romeni. La donna avvicinava le persone fingendo di conoscerle, le abbracciava e con destrezza sottraeva collane, braccialetti ed altri valori. Quindi si allontanava repentinamente per raggiungere il suo complice che l'attendeva in auto per la fuga.



I due sceglievano località sull'asse Rovigo-Ferrara ed attendevano le vittime all'uscita di uffici postali e al mercato dove derubavano gli anziani. Parte delle refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri, e restituita ai proprietari, dopo che è stata rinvenuta in un calzino occultato in una cavità di un poggiatesta dell'auto dei due.

