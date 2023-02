CASTELNOVO BARIANO - Una storia triste, ma con un lieto fine. Anna Ravagnani, nota animalista e collaboratrice domestica a Castelnovo Bariano, un mese fa aveva trovato una piccola anatra bianca praticamente morente sul ciglio della strada. Subito l'ha recuperata e allogata presso la famiglia Rizzi, in un ex pollaio, dandole il nome di Paperino. C'era il serio pericolo che l'animale non passasse la notte. Invece il mattino dopo l'anatra era ancora viva e così è cominciato il recupero, prima di tutto a livello di nutrimento: ogni giorno pasti caldi a base di pasta e riso e poi frutta, verdura e magine ad hoc e paglia per il giaciglio. Il palmipede ha ripreso voglia di vivere: di giorno fuori a brucare erba, in compagnia di un gallo prestato dalla famiglia Bianchi. Ha fatto persino il bagno nell'acqua calda da piscina. Tutta la contrada ha ribattezzato l'uccello col nome di Paperino.

Un paio di settimane fa ci si è accorti che sul becco si era formata una grossa crosta. Ricoverata in una clinica di Villa Bartolomea, nel Veronese, l'anatra è stato operata per rimuovere l'escrescenza. Il veterinario chirurgo le ha preparato una protesi da applicare al becco. Dopo un po' Paperino è tornato in clinica e sottoposto a un'accurata visita, è stato trovato assolutamente in forma, tanto che non c'è stato bisogno della protesi. Adesso ha un solo "foro" nel becco, ma sta benissimo: amato e coccolato, è diventato una specie di star del paese.