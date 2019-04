«In Veneto abbiamo pochi medici e li paghiamo male» /Gli stipendi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non abbiamo più medici. E come se non bastasse, li paghiamo pure male. O, comunque, meno delle altre Regioni. Il che contribuisce a far calare l'attrattività del Veneto. Tradotto: c'è un posto disponibile all'Azienda ospedaliera di Padova e uno all'Azienda ospedaliera di Torino? Meglio andare in Piemonte, visto che lì la retribuzione media lorda annua è di quasi ottomila euro in più.A mettere in fila i numeri - dati aggiornati del conto annuale della Ragioneria dello Stato - è stata la Cgil. Che accusa Palazzo Balbi di non aver investito sul personale ospedaliero. Un quadro che l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin - vuole verificare, tanto da aver chiesto agli uffici proprio in questi giorni un rapporto dettagliato sulle remunerazioni dei medici che lavorano negli ospedali: «E soprattutto - ha detto Lanzarin - voglio vedere il confronto con le altre Regioni».