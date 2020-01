Virus cinese, anche in Veneto arrivano le indicazioni in caso di contagio

Coronavirus: il virus dalla Cina. La Regione Veneto ha trasmesso oggi alle strutture sanitarie del territorio le indicazioni da seguire alla luce del diffondersi del nuovo coronavirus cinese. La circolare del ministero della Salute è stata trasmessa insieme a una lettera alle aziende Ulss e ospedaliere, dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria della Regione.

Coronavirus, casi sospetti in Scozia e Francia. Pechino cancella il Capodanno cinese, 4 città isolate

Nel mondo continua l'allarme per il coronavirus: mentre in Cina sono 17 i morti accertati, spuntano i primi casi sospetti in Europa: quattro in Scozia e uno in Francia, dove una donna è stata sottoposta a controlli dopo che in chat si era vantata di essere riuscita a rientrare in patria senza problemi grazie all'assunzione di farmaci.

Virus Cina trasmesso all'uomo dai serpenti attraverso una mutazione genetica

Coronavirus, un italiano bloccato a Wuhan: «Città spettrale, non so quando mi lasceranno partire»

