Variante, in Alto Adige due morti per la “sudafricana”: cresce il numero dei comuni isolati

In Alto Adige è ancora allarme contagi: si sono registrati i primi due decessi di pazienti Covid colpiti dalla variante sudafricana. La notizia, diffusa dal quotidiano Dolomiten, è stata poi confermata dall'Azienda sanitaria. Nel frattempo cresce il numero di comuni nella zona di Merano «isolati» proprio per limitare la diffusione della variante sudafricana. Per entrare e uscire da questi comuni serve un tampone non più vecchio di 72 ore. Durante questi test a tappeto sono stati identificati altri quattro casi di variante sudafricana.

