di Natascia Porcellato

I valori dellasono ancora attuali? Nel giorno del 73° anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo, l'Osservatorio sul Nordest si interroga su questo. Secondo i dati analizzati da Demos per Il Gazzettino, l'attualità dei valori della Resistenza viene riconosciuta dal 37% dei nordestini, mentreè di opinione opposta e li ritiene ormaiIl 4%, inoltre, non si esprime sul quesito. Il distacco guidato dalla generazione di età compresa tra i 25 e i 44 anni. La divisione principale corre però lungo il crinale della politica, traNel centrodestra i valori della Resistenza non sono più attuali per il 79% degli elettori di Fi, per il 75% di chi vota Lega e per l'80% di Fratelli di Italia. Opposti giudizi tra i(per il 65% restano prinicipi fondanti) e di Liberi e Uguali (89%).