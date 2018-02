Vaccini, in Veneto "fuorilegge" â€‹ancora 50mila bambini e ragazzi

di Angela Pederiva

VENEZIA - Quando manca un mese all'. Si tratta dei. A dirlo è il Rapporto sull'attività vaccinale 2017, redatto dalla Direzione regionale prevenzione, secondo cui l'adesione alle immunizzazioni ha continuato a crescere sia prima che dopo il decreto (poi convertito in legge) Lorenzin-Fedeli.In estrema sintesi, la normativa prevede l'obbligo di sottoporre i minori da 0 a 16 anni a nove vaccinazioni, contro poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia e parotite; per i nati nel 2017 se ne aggiunge anche una decima, contro la varicella. Nella loro rilevazione, per una questione di attendibilità dei dati i tecnici della Regione hanno preso in considerazione i quasi 640.000 ragazzini di età compresa tra 2 e 16 anni residenti o domiciliati in Veneto.Ebbene il monitoraggio dice che, in quell'area fascia anagrafica, alla fine del 2017 risulta vaccinato il 95,5% per tre dosi anti-poliomielite (contro il 91,3% del 2013 e il 92,6% del 2015) e il 94,7% per una dose anti-morbillo (a fronte dell'87,1% del 2013 e del 91,5% del 2015)...