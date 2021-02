Il Gazzettino di oggi

Cara lettrice, caro lettore

grazie per aver scelto Il Gazzettino. Oggi ci occupiamo innanzitutto di vaccini. Di quelli che mancano e di come il Veneto si stia attrezzando per procurarseli. Il governatore Zaia ha rivelato che la Regione sta valutando diverse strade, ovviamente nel rispetto della legge, per capire se è possibile acquistare vaccini per compensare le mancate consegne previste dal piano del governo. Intanto un importante gruppo farmaceutico padovano, la Fidia, si è detta pronta a produrli in accordo coi colossi che ne detengono le licenze. Nel frattempo sia il Veneto sia il Friuli Venezia Giulia restano in area gialla, anche se nelle due regioni il contagio ha un andamento un po' diverso: il Veneto continua a registrare dati in calo, il Friuli Vg ha visto aumentare il suo indice di contagio.

Naturalmente non può mancare un'attenzione alla politica e al tentativo di Mario Draghi di formare il nuovo governo. Oggi il premier incaricato incontrerà Salvini, che proprio ieri ha dichiarato che la Lega è a favore di un governo che comprenda tutti. Senza veti.

Dalla politica allo sport: domenica a Cortina si aprono i Mondiali di sci e nel vostro giornale oggi troverete uno speciale di 4 pagine con le gare da non perdere, i favoriti, le piste: insomma, tutto quello che c'è da sapere su questo grande evento.

